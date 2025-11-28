邱澤、許瑋甯今辦婚禮！賓客名單超豪華 半個演藝圈見證

藝人邱澤、許瑋甯今晚在台北文華東方酒店舉辦婚禮。（圖／夏朵創意行銷提供）





藝人邱澤、許瑋甯在2021年登記結婚，今年7月迎來寶貝兒子，今（28）日晚間在台北文華東方酒店舉辦婚禮，賓客名單稍早也曝光，許多大咖明星將現身祝賀，一同見證小倆口人生最美好的一刻。

邱澤、許瑋甯今晚舉辦婚禮，人緣極佳的兩人，邀請的賓客眾星雲集，包含陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88。

許瑋甯曾透露與邱澤有講不完的話題，從戀愛、結婚到生子，「我們不講則已，一講驚人。」兩人剛晉升為新手爸媽，許瑋甯也說，邱澤在兒子面前超級溫柔，眼中都是星星，就連平常謹慎、自律的特質全都消失。



