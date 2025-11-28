邱澤、許瑋甯兩個阿呆！藍心湄爆料「登記結婚證件都沒帶」鉅額紅包曝

記者趙浩雲／台北報導

藍心湄是當年邱澤與許瑋甯登記的證婚人。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

邱澤、許瑋甯2021年宣布閃婚，消息震驚全台，兩人婚後始終低調甜蜜，今年迎來寶貝兒子誕生。今（28）日小倆口終於在台北文華東方酒店補辦婚禮，席開約435人眾星雲集，藍心湄今日現身婚禮受訪，首次公開回憶兩人的閃婚現場，笑說：「這兩個真的很阿呆！」

她回憶2021年兩人閃電通知結婚的前一天，突然來電問她：「姐妳明天有沒有事？」她說沒事後，兩人約她出來，她接著問：「要不要化妝？打扮一下？」兩人表示可能要，並說地點在戶政事務所，她一聽就知道「大概是要來真的了」。果然隔天一早，新人親自來接她，直奔戶政事務所。

許瑋甯、邱澤今天舉辦世紀婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

沒想到，才剛踏進戶所就鬧出大烏龍。藍心湄笑得停不下來：「戶政人員問：新郎新娘證件帶了沒？結果什麼都沒帶！就兩個阿呆。」唯一帶齊證件的人，居然只有她這個證婚人本人。

所幸戶政人員人超好，笑說「我們都認識你們啦，你們跑不掉」，才讓婚姻順利登記。藍心湄說：「簽名、按手印，婚就這樣結了！」回想那天，藍心湄坦言自己其實很感動，「從整個過程我就知道，他們兩個就是前世情人，這輩子再怎樣都會走在一起。」並透露紅包包了六萬六。

