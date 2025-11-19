邱澤、許瑋甯公開婚紗照 28日辦婚宴

（中央社記者洪素津台北19日電）演員邱澤、許瑋甯合作電影「當男人戀愛時」結緣，2021年12月10日宣布結婚，今年產子喜當新手爸媽，兩人今天公布婚紗照並將於28日舉行婚宴。

邱澤、許瑋甯透過新聞稿分享婚紗照，兩人著西裝和婚紗，臉上幸福甜蜜的表情藏不住，夫妻倆表示28日將於台北文華東方酒店舉辦婚宴，「感謝大家一直以來的關心與祝福」，婚禮將以親友祝福為主軸。

許瑋甯日前出席舞台劇活動，透露自己在7月的時候生小孩，育兒方面和邱澤一起照顧，有工作時，會與另一半協調。被問到邱澤當爸後有無明顯的改變，許瑋甯說：「老公當爸的改變就是變得夢幻一點，他平常很理性，有兒子後會想幫兒子創造很夢幻的世界。」（編輯：管中維）1141119