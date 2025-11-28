邱澤、許瑋甯台北辦婚宴（1） (圖)

其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
許瑋甯世紀婚禮！ 邱澤悄悄在耳邊29字浪漫告白
許瑋甯、邱澤28日晚間在文華東方舉辦婚禮，約邀請430位賓客，婚禮風格走簡約純白風。結婚4年，如今終於迎來婚宴，邱澤坦言內心覺得夢幻無比，剛剛走出來接受媒體採訪時，還特別在許瑋甯耳邊說了一段話，深情令人動容。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 42 分鐘前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 6 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到
藝人林道遠近年在房仲業闖出成績，但他坦言，自己之所以會踏上這條路，是因為曾經歷一段極度拮据的日子。當時演藝工作不穩定，加上疫情後經濟尚未完全復甦，又得扛起房貸和家庭開銷，他形容那段日子「每個月都入不敷出」，甚至為了省錢，只能在晚間到超商購買打折的即期品度日。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位
出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法...styletc ・ 9 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港宏福苑惡火！男星賣保險挨轟「發死人財」 電視台緊急切割了
香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生五級火警，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，其中，還有消防員殉職，引起外界高度關注。而男星林子幸被爆料藉由這此意外宣導保險重要挨轟「發死人財」。對此，TVB今凌晨切割表示，林子幸非旗下藝人，而他本人也發文致歉，澄清絕無此意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
浩子、阿翔屢傳不合 節目上互賞巴掌Sandy看傻
【緯來新聞網】浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加緯來新聞網 ・ 1 天前
炎亞綸淚曝「關係突然消失」 唐綺陽勸：要學會放手
炎亞綸經營頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請好友唐綺陽，2人曾與吳姍儒共同主持《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，結下深厚革命情感。聊天過程中，炎亞綸因唐綺陽的一段話，忍不住泛淚，但唐綺陽直接地勸他「學會放手」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
疑捲于朦朧命案！田海蓉首映會驚見他「生前黑影」 網：背脊不涼嗎
中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，如今事件已延燒2個月，由於真相未明，許多明星、導演都被傳出與于朦朧的死有關，其中女星田海蓉自導自演的新片《我的世界沒有我》預計11月27日上映受到輿論影響，結果還未上映就收到大量負評。近來她出席首映會台上致詞，更被網友發現她後面疑似于朦朧的影子，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
樂天女神遭性騷／爆遭韓籍經紀人性騷忍辱 樂天：廉世彬一直陽光、努力
本刊今（26日）報導「樂天韓援三本柱」之一的廉世彬，遭到韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，甚至爆出對方酒後試圖闖房，廉世彬必須求助身心科。對此球團回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
（影）謝欣穎恢單半年心情曝光 揭「與王柏傑仍聯繫」氣喊：造謠太過分了
謝欣穎和王柏傑分手近半年，先前傳出2人在楊祐寧婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料，但謝欣穎和王柏傑事後都罕見帶著怒意否認此事。謝欣穎今出席保養品品牌活動，再度被問及此事，她提到自己曾私下問王柏傑：「我們那天有吵架嗎？」因婚禮是2022年的事，她老早忘記，王柏傑則無奈回「沒有啊，那酒是誰潑的，妳忘記了嗎」，對自由時報 ・ 1 天前
陳澤耀當爸了！老婆剖腹產女兒「自己一滴眼淚都不敢流」
馬來西亞演員陳澤耀老婆生了！他透過社群報喜，透露妻子雲鎂鑫於27日平安誕下女兒，在此之前，夫妻倆對寶寶的性別保密到家，如今公布喜獲千金，他也透過經紀人闡述當爸心聲：「在妳和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴妳們。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前