邱澤、許瑋甯多年暖舉曝光 徐譽庭感動：深深刻在心裡

藝人邱澤、許瑋甯結婚近4年，28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，兩人在誓詞中的深情告白，更是感動許多賓客。對此，知名編劇徐譽庭在參加完婚禮後，也有感而發寫下心情，更透露小倆口持續多年的暖舉。

徐譽庭30日發文表示，因為與邱澤及許瑋甯夫妻有多次合作經驗，參加婚禮更是滿滿感動，「因為跟他倆有好多交集，所以百感交集的不知道該寫些什麼。」她回想這幾年過年的時候，邱澤、許瑋甯總是惦記著她獨自在台北。

徐譽庭透露，「想起這幾年過年的時候，他們總是記得我一個人在台北，會專程送來炒米粉和紅燒豬腳。」這個舉動讓她一直放在心裡，「那個什麼都沒說的貼心舉動，真的真的深深刻在心裡。就好像他們的幸福，我也在裡面。我知道他們會一直幸福著。」

