邱澤、許瑋甯大婚「媒人組」到了 看婚紗照嚇傻

藝人邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛中》結緣，2021年登記結婚，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，許多大咖藝人都親自到現場見證兩人的幸福，電影《當男人戀愛時》的「媒人組」導演殷振豪及監製程偉豪、金百倫也現身。

被問會不會坐大位，3人笑說已經被這個陣仗嚇傻，「感覺每個位置看起來都超大。」殷振豪坦言非常感動，好像還沒殺青一樣，「我嚇壞了，看到婚紗照以為是劇照，想說什麼時候拍這個我沒看過。」

金百倫笑說，「好像這些年做對了什麼，好像有點貢獻。」程偉豪則感性表示，邱澤、許瑋甯不僅是非常好的演員，私下也是非常善良的人，「看到他們有情人終成眷屬那一刻，我們三個真的非常感動。」至於拍戲的時候有沒有發現異狀？殷振豪則說，「他們當下非常專心在演戲 我也非常痛苦在導戲，所以基本上分不太出來。」



