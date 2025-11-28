邱澤、許瑋甯大婚！藍心湄包6萬6 爆兩人登記細節

藍心湄是邱澤與許瑋甯的媒人。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤與許瑋甯今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場賓客眾星雲集，身為雙方媒人的藍心湄，稍早以一襲黑白經典造型亮相，挺版黑色外套搭配白襯衫與絲巾，展現高級時尚感，她也分享小倆口赴戶政事務所登記時的趣事。

藍心湄透露，邱澤在4年前與許瑋甯登記的前一天打電話給他，告知她明天要帶她一起去戶政事務所，她特地在前一晚將所有東西都準備好，沒想到，隔天一行人一起到了戶政事務所後，邱澤與許瑋甯卻忘記帶證件，「什麼都沒有帶，這兩個阿呆，證件、印章帶得最齊的就是我本人而已」。

廣告 廣告

藍心湄公開邱澤、許瑋甯登記當天的趣事。（圖／東森娛樂）

藍心湄公開邱澤、許瑋甯登記當天的趣事。（圖／東森娛樂）

所幸，戶政事務所的工作人員都認得出邱澤與許瑋甯，更笑說「沒有關係，你們簽名、蓋手印，因為我們都認得你們，你們跑不掉」，最後才得以順利登記，藍心湄也直呼：「緣分就這樣開始了」。

如今回想起夫妻倆登記的過程，藍心湄也坦言非常感動，「因為這整個過程當中我就知道，他們兩個就是前世是情人，天生一對，兩個人個性都很像」，至於紅包金額，藍心湄也大方透露，「我包了6萬6」。



【更多東森娛樂報導】

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

●邱澤、許瑋甯今辦婚禮！賓客名單超豪華 半個演藝圈見證

