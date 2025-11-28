邱澤、許瑋甯婚宴伴手禮曝光！「特製小枕頭+雞尾酒」藏甜蜜巧思

邱澤、許瑋甯今（28）天在文華東方酒店舉辦婚禮，近乎半個演藝圈都到場祝賀，今天許瑋甯穿上Nicole & Felicia白紗，一身夢幻白紗讓她顯得更加優雅美麗，而這場婚宴的伴手禮也曝光，是兩人精心準備的「特製小枕頭」。

邱澤、許瑋甯今天在文華東方酒店舉辦婚禮。圖／夏朵創意行銷提供

這場世紀婚禮舉辦在每年金馬舉辦午宴和惜別酒會的文華東方酒店，出席賓客則包括陳美鳳、藍心湄以及陶晶瑩、張清芳、賈永婕、柯震東、陳意涵、謝盈萱等人，可說這場婚禮根本是「三金等級」的世紀婚禮。

廣告 廣告

兩人也特別替賓客們準備了伴手禮，禮盒上頭用英文寫著「歡迎參加我們的婚禮」，可以看到兩人的似顏繪頭像，不過動作相當可愛，單手放在臉前，並用各自英文名字把兩人連結在一起。

伴手禮在設計上都可見到兩人滿滿的甜蜜、喜悅。圖／夏朵創意行銷提供

伴手禮盒內的內容物分別是雞尾酒、和菓子甜點以及一個特別設計的小枕頭。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝試穿婚紗時兩人笑場

邱澤、許瑋甯今晚婚宴星光熠熠 演藝圈大咖全到！首波賓客名單曝光

金馬62／完美落幕 屬於電影人「最好的時光」收視亮眼！