邱澤、許瑋甯婚宴日期曝光！曬「絕美婚紗照」浪漫甜吻

邱澤、許瑋甯宣佈將在11月28日舉行婚禮。（圖／夏朵創意行銷提供）





許瑋甯、邱澤因拍攝《當男人戀愛時》相戀，後於2021年登記結婚，今年8月產下兒子，今（19）日突然宣佈婚宴日期、地點，也公開浪漫婚紗照，曬出鑽戒並甜吻女方右手，夫妻倆幸褔洋溢。

邱澤、許瑋甯婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

邱澤、許瑋甯婚紗照。（圖／夏朵創意行銷提供）

許瑋甯產後恢復神速，日前出席品牌活動直誇老公邱澤是「神隊友」，產後都是他在負責照顧兒子的，讓她能有充足時間休養，感動直呼：「人生完整了！」是她成為媽媽後的想法。

許瑋甯、邱澤夫妻倆今日發出婚宴邀請函，宣佈浪漫婚宴將在11月28日於臺北文華東方酒店舉辦：「感謝大家一直以來的關心與祝福，邱澤與許瑋甯將於11月28日於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，兩位新人敬邀媒體朋友蒞臨採訪共同分享這份喜悅，也感謝大家的祝福。」



