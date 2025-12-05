邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛

FotoJet _21_

許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧～

藍心湄：愛馬仕柏金包

圖片來源：TVBS娛樂組／張哲鳴攝

作為證婚人的藍心湄，身穿著香奈兒2025秋冬的珍珠高跟鞋，手上則是拿著黑色鱷魚皮的愛馬仕柏金包。一身黑白俐落的造型，穿出另一種從容優雅。

陳美鳳：Loro Piana Extra 27

圖片來源：TVBS娛樂組／張哲鳴攝

可以說是撮合邱澤、許瑋甯功臣之一的陳美鳳，她身穿淺灰色的高領上衣配米色高腰長褲，淡色系的造型，散發著滿滿的雅氣質，搭配愛馬仕的咖啡色皮帶以及Loro Piana的人氣包款Extra 27，鴕鳥皮材質也是相當顯眼。

關穎：香奈兒 口蓋包

圖片來源：TVBS娛樂組／張哲鳴攝

關穎身穿蜜桃橘緞面禮服並搭配漸層橘的彩寶頸鍊，身上側揹的金色包包，是出自於香奈兒約1989-1991年初，由Karl Lagerfeld所設計的口蓋包，淡雅的香檳金和小流蘇裝飾，低調卻又引人注目。

張清芳：FENDI Maxi Stole

圖片來源：TVBS娛樂組／張哲鳴攝

張清芳穿著象牙白的毛背心搭配淡金色不規則長裙，加上FENDI的皮帶包包做為強調腰身的小亮點，而這款FENDI包包，其實是品牌推出的Maxi Stole，本身就有加上皮帶和包包，讓這件背心看起來更加活潑且有機能性。

封面圖片來源：TVBS娛樂組／張哲鳴攝

