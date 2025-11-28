邱澤、許瑋甯婚禮撞小鬼冥誕 她揭驚人巧合：很有意義

藝人邱澤、許瑋甯登記結婚近4年，今天補辦婚宴。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤、許瑋甯登記結婚近4年，7月迎來寶貝兒子，並於今（28）日在台北東方文華酒店補辦婚禮，現場管制嚴謹，約有430名賓客，席開40桌以上。而今天也是好友黃鴻升（小鬼）的冥誕，許瑋甯也曝光心情。

許瑋甯與黃鴻升在華岡藝校就是好友，在對方42歲冥誕舉辦婚禮，許瑋甯直言：「我覺得它對我來講是緣分，我們當時喬場地的時候剛好就是這個時間有位置，一個冥冥之中的安排，我很開心，如果是今天很有意義，他應該也有來參與。」

邱澤與許瑋甯等了4年舉辦世紀婚禮，過去兩人都有工作在身，直到半年前才有時間好好規劃婚禮。不過兩人也笑說，當初在試婚紗的時候，簾子一拉開一看到彼此，都忍不住笑場，「很像以前演過偶像劇的某個橋段。」



