邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文曝光 「牽你的手直到化成灰燼」閃瞎全場
即時中心／徐子為報導
邱澤、許瑋甯結婚滿4年，今（28）天晚上終於在台北文華東方酒店補辦「夢幻婚宴」。現場布置採優雅西式長桌風格，賓客達432人，星光熠熠，眾多演藝界大咖雲集，陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等好友都到場祝福。
邱澤和許瑋甯今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，其中最動人時刻，莫過於互換誓詞，邱澤感嘆「每分每秒我都覺得很幸福」，講到結尾哽咽：「我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出...我愛妳，至死不渝」，此金句讓許瑋甯聽到淚崩，兩人隨即甜蜜接吻。
許瑋甯表示：「我的小朋友，你第一次打動的時候，是我們擁有好多一樣的書，第二次打動我，是你把小音響放口袋裡，我們邊聽歌，邊走了好久的路，走到我們渴了要買水時，發現彼此口袋都沒有錢，但我們還是決定繼續走下去。第三次打動我，是你直接問我說，妳想做我的女朋友嗎？最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了一整個熱水，跑上跑下幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當做自己的事，希望可以幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏，我喜歡和你相處的時光，喜歡不管到哪你都牽著我的手，我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿著麥克風唱歌，都很開心認真在捧的場，喜歡彼此聊天的時光，喜歡彼此煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光，因為你才有意義。跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼我們已經有了寶寶，我喜歡你在我懷孕時每天都稱讚我可愛、漂亮那麼貼心，我想好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當做自己的家人，常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福。」
邱澤則是喊許瑋甯「小朋友」，因彼此都能在毫無保留做自己，「很開心我們能變成彼此的小朋友，在對方的面前毫無保留的做自己。一起看著某部電影，哭到眼睛腫起來，為了某件事笑到肚子很痛，一起看世界每個風景，一起理解未知的事物，每分每秒我都覺得很幸福。我的小時候搬很多次家，打排球進球隊住校當演員開始工作，劇組去哪我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見妳，看到妳跟家人的相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家，有了在乎的人才是家，寶寶來到這世界，我希望他像妳，希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。婚姻是承諾，是陪伴，我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強後盾，在妳最需要時成為依靠，我愛妳，至死不渝」。
