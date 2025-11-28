邱澤、許瑋甯婚禮誓詞太感人 深情告白「至死不渝」
藝人邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，結婚近4年，28日於台北東方文華酒店補辦婚禮。在誓詞環節時，兩人以「小朋友」互稱，對彼此許下最真摯的誓言，讓在場賓客都感動落淚。
根據《中時新聞網》報導，邱澤坦言遇到許瑋甯好後，才開始對家有了想像，更希望兒子能都像許瑋甯，「我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣。」並承諾會牽著對方的手走到世界盡頭、化成灰燼，「我愛妳至死不渝」。
許瑋甯則提到邱澤4次打動她的時刻，「我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。」尤其是每次許瑋甯拿麥克風唱歌，邱澤總會認真捧場，「謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」
