邱澤、許瑋甯宣布11月28日辦婚禮！甜蜜婚紗照顏值爆表
邱澤、許瑋甯4年前因合演電影《當男人戀愛時》定情，2021年12月公開喜訊，然而，夫妻一直忙於工作，婚禮遲遲未辦，許瑋甯8月時宣布生子，一家三口甜蜜蜜，夫妻19日正式透露，11月28日於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，不過事先訊息保密到家，維持一貫對私生活低調的原則。
邀請函內容邀請各界好友，「感謝大家一直以來的關心與祝福，邱澤與許瑋甯將於11月28日於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，兩位新人敬邀媒體朋友蒞臨採訪共同分享這份喜悅，也感謝大家的祝福。」婚紗照也一併曝光，俊男美女顏值爆表。
更多中時新聞網報導
日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億
百慕達錦標賽》一件毛衣闖天涯 申克奪PGA首冠
陳佩賢闖陸綜20強 感動獲哈林加持
其他人也在看
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 32 分鐘前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 2 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 22 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 8 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 20 小時前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 4 小時前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
劉書宏爆被好友「揍到骨裂」 經紀人二度回應了
劉書宏爆被好友「揍到骨裂」 經紀人二度回應了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 5 小時前
陳意涵爆料「阿Ken送甜甜圈給安心亞」！狂虧：結婚也要 她害羞反應曝
《陽光女子合唱團》由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再度攜手編劇呂安弦打造，聚集陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與新人何曼希，組成令人意想不到的「超豪華女子陣容」。今（18）日主演群在金馬影展亮相，分享拍攝幕後趣事，現場氣氛超熱鬧。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
李多慧維持48公斤身材秘訣 早餐蘋果塗花生醬、果昔
李多慧維持48公斤身材秘訣 早餐蘋果塗花生醬、果昔EBC東森娛樂 ・ 21 小時前