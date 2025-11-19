邱澤、許瑋甯宣布11/28辦婚禮

邱澤、許瑋甯婚禮日期定於11月28日在文華東方飯店舉辦。

記者戴淑芳∕台北報導

邱澤、許瑋甯19日甜蜜公布婚紗照，透露婚禮日期定於11月28日在文華東方飯店舉辦。

邱澤、許瑋甯因拍攝電影《當男人戀愛時》假戲真做，於2021年12月10日閃電宣布結婚，並於今年7月產下兒子Ian。登記結婚4年後，如今終於找出時間補辦婚禮。

邱澤、許瑋甯分享婚紗照，兩人著西裝和婚紗，臉上幸福甜蜜的表情藏不住，夫妻倆表示「感謝大家一直以來的關心與祝福」，婚禮將以親友祝福為主軸。

許瑋甯孕期增重了12公斤，但是產後火速瘦回窈窕身材，日前出席舞台劇活動，透露育兒方面和邱澤一起照顧，形容寶寶是個笑容滿滿的小天使。

兒子在邱澤眼中是天使嬰兒，很愛笑、很穩定，「他的眉毛像我，還有一點點美人尖」，邱澤更盼兒子遺傳到許瑋甯的優點，「希望全部像她，連個性都像她，可愛、溫暖、貼心」。

跟兒子Ian朝夕相處，許瑋甯些微透露兒子的高顏值，「他每天都在變，白天像我、晚上像爸爸，有時候像我媽，有時候像我婆婆，一直在變，很驚喜。」

而邱澤的個性在兒子出生後也不一樣，許瑋甯說「他的改變就是變得比較夢幻一點，我認識的他比較務實理性，可是生完寶寶之後，他夢幻那一面跑出來，想要幫孩子創造一個夢幻的世界，讓小孩相信卡通，不要破滅。」