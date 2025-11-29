邱澤、許瑋甯愛兒Ian現身！「正面照曝光」神複製爸爸

邱澤與許瑋甯抱著兒子Ian超吸睛。（圖／翻攝自湯志偉Threads）





藝人邱澤與許瑋甯在2021年登記結婚，並育有1子Ian，在昨（28日）晚間於台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場可以說星光熠熠，而兩人的寶貝兒子也現身婚宴現場，也如同邱澤所說和自己一樣有美人尖，遺傳了父母的好基因。

昨日邱澤與許瑋甯舉辦婚宴，兒子Ian更是成為全場焦點，受訪時許瑋甯就提及Ian今日同邱澤是「父子裝」，而從現場照片來看，可以看見兩人抱著身穿西裝戴著墨鏡的Ian，整個人酷帥又吸睛。

這場世紀婚宴眾星雲集，除了兩位主角的親友之外，演藝圈好友更是到場祝賀，從陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、湯志偉、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88到李靚蕾都現身。



