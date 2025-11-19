邱澤、許瑋甯月底辦婚宴

邱澤、許瑋甯4年前合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，2021年12月公開結婚喜訊，今年6月誕下一子Ian，夫妻一直忙於工作，婚禮遲遲未辦，19日正式宣布，將於28日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，同時婚紗照也一併曝光，邱澤身穿西裝帥氣逼人，許瑋甯披上白紗、俏皮用手撐著下巴，手上鑽戒超閃亮，俊男美女組合顏值爆表。

許瑋甯在孕期時增重12公斤，卸貨後體重約52公斤，9月產後首露面時氣色佳，四肢依舊纖細，笑談兒子是天使寶寶好帶，「像是愛笑的彌勒佛一樣。」而老公邱澤在她產前務實又理性，現在變得感性，夢幻一面都出來，她現在忙於舞台劇《那一年，我們下凡》排練，復工閒不下來。

她日前上王偉忠主持的廣播節目，透露和邱澤是在拍完電影後才慢慢動心，當時家中有重大變故，看到邱澤像「隊友」一樣陪伴，感覺非常安心，交往後彼此覺得「差不多了」，就去登記結婚，邱澤有補儀式下跪。而他升格人夫、新手爸爸後，出席活動會不經意放閃說「很幸福」，也會用「娃娃音」跟寶寶講話。