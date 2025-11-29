邱澤、許瑋甯甜翻了！嗨唱「定情曲」 誓言：成灰也伴身旁

藝人邱澤和許瑋甯於28日晚間舉行盛大婚禮，現場氣氛溫馨熱鬧，兩人不僅深情對唱電影《當男人戀愛時》的主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，還邀請金曲歌后彭佳慧擔任婚禮歌手獻唱《大齡女子》。婚禮上，新人交換的誓詞感人至深，邱澤表示遇見許瑋甯後才對家有了想像，並承諾「直到我們化成灰燼，都在妳身邊」，許瑋甯則分享了邱澤三次打動她的心的溫馨時刻，讓現場賓客為之動容。

婚禮現場星光熠熠，包括陳美鳳、霍建華、林心如夫婦以及911春風等眾多藝人都出席祝福。新人在婚禮開始時交換了動人的誓詞，邱澤和許瑋甯以「小朋友」互稱，展現他們之間的親密關係。邱澤在誓詞中表示，直到遇見許瑋甯才開始對家有了想像，他希望未來的寶寶能夠像她一樣，並承諾會牽著她的手，即使化成灰燼也要留在她身邊。這段誓詞讓現場來賓感動不已，陶晶瑩還捕捉到陳意涵在一旁哭成淚人的畫面。

許瑋甯則在誓詞中回憶了邱澤三次打動她的時刻，其中一次是當她感到寒冷時，邱澤跑上跑下為她放滿熱水的貼心舉動。她也表示很喜歡和邱澤一起聊天、煮菜的時光，這些美好的時刻因為有他的陪伴而更加有意義。

婚禮的後半段氣氛更加熱烈，所有賓客圍繞著新人一起歡唱，不僅深情對唱，還一起嗨歌助興。蕭敬騰也在場並演唱了《王妃》。從受邀明星在社交媒體上分享的動態可以看出，婚禮後的派對非常熱鬧，展現了新人在演藝圈中的強大人脈。

關於婚禮成本，新人並未透露詳情。不過，若以該酒店一桌最高價7萬2千元計算，43桌約需311萬元。再加上禮服、場地布置和婚禮顧問等費用，估計總花費可能超過600萬元。但在這個充滿祝福的日子裡，金錢的價值遠不及見證這對新人幸福的珍貴時刻。

