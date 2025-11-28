邱澤、許瑋甯甜蜜大婚！「伴郎伴娘團曝光」婚戒巧思甜炸

邱澤、許瑋甯今（28）日補辦婚宴。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤、許瑋甯2021年宣布結婚，今年8月迎來兒子Ian的誕生，一家三口生活十分幸福，如今時隔4年，夫妻倆於今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚宴，光是賓客就有430多人，場面十分浩大，許瑋甯稍早也以一襲白色絕美婚紗緊牽邱澤亮相，曝光兩人的婚戒巧思。

邱澤與許瑋甯時隔4年終於補辦婚宴，邱澤開心表示：「因為前面有很長一段時間，彼此都有工作，時間和位置都錯開，到一年前我們開始把時間空下來，規劃這件事情，今天真的讓它實現了，我覺得很夢幻。」而雙方家長也十分期待今天婚禮，「他們一起來參與這個婚禮，他們很開心，然後我們也很開心。」

邱澤曝光兩人的婚戒巧思。（圖／東森娛樂）

至於伴郎伴娘團陣容，邱澤透露伴郎是自己從小到大的朋友，以及工作中認識的好友，而伴娘部分，許瑋甯則表示：「我的伴娘們都是我的妹妹，以及一個從小到大的好朋友。」夫妻倆笑說兩人對於婚禮不太緊張，反而是伴郎伴娘團比較緊張。

先前曾傳出婚戒是由兩人共同設計，許瑋甯提到主要是由邱澤所構思，至於藏了什麼巧思，邱澤則透露，在戒指裡有刻彼此的名字，許瑋甯也甜蜜誇讚：「很符合我們的個性，就是簡單優雅，然後有心意，心意的份量比實質的還重要。」



