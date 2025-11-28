邱澤、許瑋甯登記什麼都沒帶！證婚人藍心湄曝細節虧：2個阿呆

藍心湄是邱澤與許瑋甯的證婚人。（鄧博仁攝）

邱澤和許瑋甯登記結婚近4年後，今（28日）晚才終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，邀請400位賓客共襄盛舉。現場星光熠熠，藍心湄、陶晶瑩、陳美鳳、賈永婕、張清芳、陳意涵、關穎、林心如、霍建華等眾多演藝圈好友齊聚一堂，身為證婚人的藍心湄笑談當年被邱澤「神祕召喚」去戶政事務所登記的往事。

藍心湄是小倆口一路走來的重要見證者，她回憶當年登記前一天，邱澤突然打電話要她隔天「一起出門」，甚至還問是否要穿正式服裝，卻又模糊帶過細節，直到透露目的地是戶政事務所，她才發現2人原來是要去登記，沒想到抵達後，新人竟手足無措，「這兩個阿呆什麼都沒帶！」反倒是她這位見證人準備最齊全，所幸櫃台妹妹認出2人，貼心地說「你們簽名蓋手印就好，你們跑不掉」，才化解尷尬。

廣告 廣告

陳美鳳曾與邱澤傳緋聞，大方出席沾喜氣。（鄧博仁攝）

回憶起當初鼓勵2人追愛的過程，藍心湄感性地說：「我非常感動，因為這整個過程當中，我就知道她們就是前世是情人了，天生一對。」她觀察到2人個性都很相似，也都很「嗆」，但成為夫妻後就不一樣了，不忘傳授婚姻經營之道：「不管是不是你的錯,男生就是先道歉、先說對不起，女生就很好安撫了。」最後也祝福2人「相親相愛，情比海深」，並大方透露包了6萬6的紅包。

昔日曾與邱澤傳出「母子戀」的陳美鳳也大方出席沾喜氣，她與邱澤母親私交甚篤，笑說「那個新聞我跟他媽媽看到都在笑」，也盛讚邱澤人緣超好，尤其是長輩緣，雙方媽媽見面都相談甚歡，直誇2人是真正的天作之合，笑說：「我跟心湄都不生，他們基因這麼好，能生就多生一點！」坦言帶小孩不易，自己頂多來陪玩，「媽媽真的很偉大」。

張清芳身穿粉紅色禮服出席喜宴。（鄧博仁攝）

張清芳身穿粉紅色禮服出席喜宴，她表示，與許瑋甯從模特兒時期開始已經認識了，「我跟許瑋甯很熟，她16歲就認識她」，不忘大讚許瑋甯很孝順，「高雄演唱會帶媽媽來聽。」她也催生小兩口，「他們已經有1個了、再生1個，2個恰恰好，我有跟邱澤說加油。」

更多中時新聞網報導

棒球》12強奪冠紀錄片 曾豪駒憶追夢

廚餘養豬擬解禁 藍委轟陳駿季

廚餘難解 台中焚化爐爆滿停擺