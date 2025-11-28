邱澤、許瑋甯結婚！王力宏前妻李靚蕾禮服超強 以為「cosplay伴娘」

【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯今晚（28日）在台北文華東方酒店擺酒席，超過400位賓客到場，有經過媒體區的好友們陳意涵、謝盈萱、曾國城、李沐、懷秋、曾之喬、鍾欣凌、丁寧、黃鐙輝、關穎、賈永婕等人，新娘之友還有王力宏前妻李靚蕾，她很用心打扮，穿著一襲粉色婚紗、微爆乳，不說還以為是伴娘，和好友們邊笑邊聊走進會場，並沒讓媒體拍照及訪問。

李靚蕾（中）性感穿搭被遮住。（圖／記者陳明中攝）

蕭敬騰和經紀人老婆Summer到場，鍾欣凌和丁寧才剛和孫淑媚組「SML」女團，今天「S」沒來，ML現身祝福，更誇是今年看過最美、最帥的新人。賈永婕是邱澤經紀公司旗下藝人，同時又是101董事長，笑稱若想要點燈在101上，歡迎花錢、賈董肯定會義不容辭。



關穎今一席粉色洋裝來參加婚宴，「我覺得真的就是像偶像劇跟漫畫走出來的俊男美女，因為我也看過他們拍過的電影《當男人戀愛時》，真希望他們可以在一起，結果就真的在一起，那時候也很驚喜」。



關穎和新人的緣分是有共同朋友藍心湄，接著認識許瑋甯媽媽，後來大家都玩在一起，私下她和邱澤還是酒友，「然後我跟邱澤是台灣拳相識，不要看我長得很洋派，其實我很台，然後我就發現他真的太厲害了，因為全台灣沒有知道可以贏我台灣拳的男生」。

廣告 廣告

蕭敬騰（左）和Summer從容進場。（圖／記者陳明中攝）

謝盈萱感覺有點不知所措。（圖／記者陳明中攝）

賈永婕無法擅自替101點燈。（圖／記者陳明中攝）

關穎自己說，私下其實很台。（圖／記者陳明中攝）

曾國城來囉！（圖／記者陳明中攝）

陳意涵（左）和老公許富翔在旁等拍照。（圖／記者陳明中攝）

鍾欣凌（左）和丁寧最近組團。（圖／記者陳明中攝）

柯震東默默地來、默默進場。（圖／記者陳明中攝）

李烈來看看後輩婚禮。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

宋芸樺得知劉品言懷孕愣住了 李李仁要連晨翔「好自為之」

大S病逝／具俊曄手捧骨灰包機返家 住家警衛低調勸：等不到人