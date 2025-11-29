邱澤、許瑋甯結婚！陶晶瑩揭「1女星痛哭太大聲」搶鏡

邱澤、許瑋甯昨(28日)文華東方酒店補辦婚宴，席開40桌，請來400多名賓客分享幸福，由於兩人人緣好，半個演藝圈的藝人們都現身。陶晶瑩稍早在社群網站曬出幕後花絮影片，分享邱澤說結婚誓言時，有個女星爆哭超搶鏡，鏡頭一轉竟然是陳意涵。

陶晶瑩昨和女兒荳荳一同現身邱澤、許瑋甯的婚禮，今陶晶瑩貼出影片，打趣說：「新郎新娘的誓詞很感人、但是旁邊這位陽光少女也哭的太大聲了吧......」，而影片中可見陳意涵哭到妝都花掉，眼見失態還自嘲：「關我什麼事」，林心如也回應陶晶瑩影片：「嘿啊，哭超大聲」。

廣告 廣告

男星湯志偉則發文說，11月28日一定是什麼好日子，11年前的這天參加趙又廷、高圓圓婚禮，今年則是邱澤和許瑋甯結婚，「婚宴從晚上六點直到十一點才結束，新人體力真好。相信現場所有諸親好友的祝褔，會讓這對新人，天天甜甜蜜蜜，幸褔永駐。」他也分享兩人送的伴手禮，有雞尾酒、和菓子甜點與特製小枕頭。

負責在婚禮上獻唱〈大齡女子〉的彭佳慧不僅曬出了現場影片，也曬出和新娘許瑋甯和藍心湄、曾國城等人的合影，說昨天剛好也是她兩個雙胞胎女兒生日，「每個努力的人 都該擁有幸福，謝謝瑋甯和邱澤的邀請，祝福你們白頭偕老、永浴愛河喔，也祝福我兩個可愛女兒生日快樂」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

被羅志祥指出跳錯舞李千娜羞到臉紅

運動部》李洋首次業務報告重點

退休後健檢空窗期 檢查三關鍵