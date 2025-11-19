邱澤、許瑋甯結婚4年要辦婚禮啦！時間地點曝光 2張婚紗照滿滿愛意

藝人邱澤、許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》因戲生情，2021年底無預警宣布結婚，且今年小倆口迎來1子。不過兩人遲遲未舉行婚禮，終於在結婚4年後，今（19）日正式宣布，邱澤、許瑋甯將於下週11/28於臺北文華東方酒店舉行婚禮，婚禮將以親友祝福為主軸。

小倆口還秀出2張婚紗照，一張是黑白色調，許瑋甯依偎在丈夫邱澤肩上，手遮半張臉，可手指的鑽戒閃閃發亮，格外耀眼；另一張是兩人坐著的彩色全身照，邱澤身穿黑+米白色西裝，帥氣滿分，許瑋甯則穿著白色婚紗和頭紗，手撐著下巴，更顯溫婉動人。

