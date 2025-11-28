邱澤.許瑋甯補辦婚宴 賓客星光熠熠.婚禮簡單典雅

台北市 / 綜合報導

接著關注娛樂焦點！演員邱澤和許瑋甯結婚4年，昨(28)日晚上在台北補辦婚宴，現場是星光熠熠席開43張長桌，用白色玫瑰花布置打造簡單典雅的風格，而兩人當年因為合作電影「當男人戀愛時」擦出愛火，最終走進婚姻殿堂，也讓導演笑說，看到兩人還以為電影沒有殺青。

登記4年終於補辦世紀婚宴，象牙白色的緞面禮服展現優雅氣質和完美身段，女星許瑋甯在人生的大日子選擇台灣設計師品牌，而新郎邱澤則穿上經典黑色羊毛西裝，兩人的側拍就像一部偶像劇，邱澤更回憶在試婚紗時，當簾幕打開的那瞬間不約而同笑了出來，因為真的很像在拍戲。

而婚宴席開43桌共邀請超過400人，現場用白色玫瑰和蘭花布置，採用簡單典雅的風格，包含陳美鳳、藍心湄、賈永婕、陶晶瑩、陳意涵、謝盈萱等，婚宴會場眾星雲集，不過回顧當年因為電影「當男人戀愛時」兩人結緣，如今成為定情作。

現實生活從戲裡走到戲外，就連導演殷振豪都說，看到許瑋甯和邱澤，以為電影沒有殺青，不過在拍戲的當下，兩人都很認真演戲，倒是沒有察覺產生的情愫，如今有情人終成眷屬也令人相當感動，另外婚戒也是由邱澤親自訂製設計，將兩人的英文名字縮寫刻在戒圍內側和許瑋甯共同書寫幸福篇章。

