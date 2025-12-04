邱澤、許瑋甯補辦婚禮甜蜜放閃 前緋聞女友張鈞甯尷尬認：沒收到喜帖

【緯來新聞網】張鈞甯今（4日）身穿碎花洋裝，氣質現身歷史博物館展出的維也納「美景宮百年花繪名作展」，並為展覽「獻聲」錄製語音導覽。日前邱澤、許瑋甯盛大舉辦婚禮，曾與邱澤傳過緋聞的張鈞甯，對於兩人喜訊直呼：「非常恭喜也祝福。」被問到有沒有收到喜帖？她則是愣了一秒尷尬回：「這個部分……沒有耶。」

張鈞甯出席「美景宮百年花繪名作展」。（圖／許方正攝）

張鈞甯與導演男友柯汶利交往2年，屢屢被問婚事，她今還是跟以往一樣回應，笑回：「先把手頭上的工作忙完，還是順其自然。」至於兩人合作電影《默殺》將在台灣上映，另一部新作《匿殺》也有望明年在台上映，被問到會不會牽手一起現身宣傳，她笑回：「不用吧，我們電影很嚇人。」笑稱跟電影氣氛不搭。



至於好友范冰冰抱回金馬影后，她說當天有工作早早就睡，隔天一早起來看到喜訊，立刻就傳訊息恭喜，邊化妝邊哭，化妝師則是一直拿紙巾吸她的眼淚。至於范冰冰回了什麼訊息，她則賣關子回：「秘密，這是我們閨蜜之間的話。」



張鈞甯近期忙拍戲，身兼經紀公司老闆的她，也要花心力督促自家藝人，自嘲：「超像當媽媽了，我現在終於可以理解媽媽的心情了。」坦言有時候認爲好案子，但新人意願不高，「也是要尊重他們，讓小朋友自己選擇。」至於旗下藝人詹子萱爆耍大牌傳聞，她身為老闆再次跳出喊話：「子萱很誠懇，她做事很認真，基本上我完全不用擔心，對於這些傳聞，我相信她。」

張鈞甯表示當經紀公司老闆就像當媽媽一樣。（圖／許方正攝）

