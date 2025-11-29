邱澤、許瑋甯一家三口罕曝光！婚禮帶寶貝兒進場
藝人邱澤、許瑋甯結婚4年，昨（28日）晚間在台北東方文華酒店宴客，席開40桌，約430名賓客到場，現場星光熠熠。席間，邱澤、許瑋甯帶著兒子Ian亮相，成為婚宴亮點之一。
邱澤、許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》後開始來電，從相戀、結婚、懷孕都十分低調，直到今年8月終於曬嬰兒腳ㄚ照，證實產下兒子Ian。昨婚禮前，這對高顏值新郎、新娘接受媒體訪問，許瑋甯甜蜜地說兒子Ian在現場，「他今天穿得跟爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」
儘管婚禮採取非公開的方式舉辦，但從賓客的社群側拍，網友仍感受到新人幸福的喜悅。其中一幕，邱澤抱著4個月大的兒子Ian進場，許瑋甯在旁邊哄著小孩，一家三口罕同台露面，相當吸睛。她透露，寶寶第一次見到這麼多人，需要小小安撫一下，但是沒有哭，算是滿給面子。
而許瑋甯在婚宴中玩得很盡興，她身穿低胸平口華服，直接脫下高跟鞋，隨著定情作《當男人戀愛時》主題曲的旋律扭腰擺臀，並移動到邱澤的正前方，用手指直接「勾」老公，復刻《當男人戀愛時》裡的浪漫氛圍。被老婆cue到的邱澤，一改過去較高冷的氣息，笑到眼睛瞇瞇，眼神盡是寵溺，讓外界見證這對神仙夫妻的幸福氛圍。
