邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻

（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場星光連連。不過吸睛的焦點，是他們的愛兒Ian，完美遺傳父母的神顏，讓現場驚呼聲此起彼落。

圖／邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場星光連連。（翻攝自 賈永婕Threads）

兩人自2021年完成結婚登記後便低調度日，今年迎來兒子Ian，使家庭更添完整。此次婚宴不僅補下儀式性的缺憾，也成為親友齊聚的重要時刻。現場布置以典雅風格為主軸，從花藝到場景皆顯露新人多年準備的用心，氣氛溫馨而隆重。

廣告 廣告

就在賓客紛紛入座時，許瑋甯受訪時提前透露，兒子當天的穿搭與父親如出一轍，引發媒體好奇。隨後，小Ian穿著迷你版西裝、搭配墨鏡現身，立即成為全場視線焦點。許多嘉賓拿起手機拍照記錄，其中流出的影像顯示，他額前的獨特髮際線與邱澤極為相似，意外引起熱烈討論。

圖／Ian穿著迷你版西裝、搭配墨鏡現身，立即成為全場視線焦點。（翻攝自 湯志偉Threads）

小男孩在婚宴場地四處張望，對環境充滿興趣，不時露出笑容與賓客互動，毫不畏生的模樣讓氣氛瞬間變得更加輕鬆。賓客紛紛笑稱「根本縮小版爸爸」，也有人直言「太可愛了，完全搶戲」。

邱澤稍晚接受媒體訪問時提到，這場婚禮籌備已久，從一年前便開始預留時間，就是希望能為家人留下完整回憶。他談及家庭時眼神溫和，表達對妻子與孩子的重視。許瑋甯則在受訪時笑言，對於能讓親友見證這一天感到格外踏實，並分享初為人母的心情，語氣中滿是幸福。

兩人從合作作品結緣，最終走入婚姻，如今再添新成員，家庭氛圍溫暖而穩定。婚宴落幕後，相關畫面仍持續在網路上流傳，Ian的亮相成了這場盛宴最具話題的焦點之一。

更多引新聞報導

北一女18歲生校內墜樓不治 校方啟動調查程序

「他最後手握身分證」宏福苑火場悲劇曝光！媳婦曝公公暖心細節

