邱澤、許瑋甯「過年暖舉」曝光 徐譽庭好感動：深深刻在心裡

藝人邱澤、許瑋甯舉辦世紀婚禮。

藝人邱澤、許瑋甯結婚近4年，於上週五（11月28日）在台北文華東方酒店補辦婚宴，賓客星光熠熠。兩人在婚禮上深情告白，邱澤寵溺的眼神與許瑋甯藏不住的笑容，不僅讓現場賓客感動，也讓許多網友為兩人開心。其中，編劇徐譽庭除了分享許多感動瞬間外，也私下揭小倆口的暖舉。

徐譽庭昨日在社群發文，除分享婚禮上的感人瞬間外，也透露兩人的暖心小舉動。徐譽庭表示，因與兩人有不少交集，感觸良多，不知如何言表。她提及，這幾年過年期間自己一人在台北時，邱澤與許瑋甯總會惦記他，專程送來炒米粉和紅燒豬腳。

徐譽庭感動表示：「那種什麼都沒說的貼心舉動，真的深深刻在心裡。就像他們的幸福，我也參與其中。我相信他們會一直幸福下去。」

雖然是透過文字表達，但不少網友也被這份暖心感動，「滿滿幸福感，希望他們能幸福長長久久」「好接地氣的暖心食物」「看到好人相遇，真是令人幸福」。

