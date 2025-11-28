邱澤、許瑋甯3媒人出席婚宴 殷振豪現場看到這畫面驚：以為沒殺青

【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯今（28日）於文華東方補辦婚宴，兩人定情作《當男人戀愛時》導演殷振豪監製程偉豪、金百倫也出席婚宴，三人被稱是最大媒人笑說：「好像我還沒有殺青一樣，看到那些照片，想說我什麼時候拍了那些劇照。」

《當男人戀愛時》是邱澤、許瑋甯的定情作，婚禮這天導演殷振豪監製程偉豪、金百倫一起到場。（圖／記者陳明中攝）

金百倫透露，三人前幾天才在討論，「這些年我們好像總算做對一些什麼，總算有點貢獻。」殷振豪今天到現場，笑說看到兩人婚紗照還以為片還沒殺青，三人還同時被媒體大陣仗嚇到。



程偉豪說許瑋甯跟邱澤不僅是好演員，私下也非常善良，兩人交往走入婚姻讓他很感動，他說：「戲外也是，我們三個非常感動，很替他們開心。」被問及拍戲當下有沒有感受到雙方的情愫，殷振豪笑說：「當下他們很專心在拍戲，我也很痛苦在導戲，我相信他們應該是很認真在那個當下。」

