邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，育有1個可愛的兒子，日前盛大補辦婚禮，帶著4個月大的寶寶到場，立刻成為現場焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

陳美鳳日前出席邱澤、許瑋甯婚禮。（圖片來源：臉書 陳美鳳 MeiFen）

當日聚會在張清芳家中舉辦，一大群人開心地圍桌用餐暢聊，不免提起日前邱澤、許瑋甯的婚禮。陳美鳳讚：「真的是超級無敵滿滿感動的婚禮，當晚我和心湄都一直起雞皮疙瘩，好真性情的畫面，完全是天作之合好登對！」

廣告 廣告

陳美鳳也聊起對兩人的印象，一直以來看到的都是美好樣貌，「邱澤和瑋甯他們倆在工作上都很有想法很投入很敬業，生活上對媽媽很孝順、對長輩很有禮貌，但又很接地氣，難怪這麼受歡迎！」當日在婚禮上，她就已經見證新人的人緣有多好，盼望兩人能一直幸福下去。

延伸閱讀

許瑋甯甜曝「認定邱澤」關鍵原因！求婚過程曝光：不太浪漫，卻更讓人放鬆

許瑋甯產後3個月身材絕佳！「還沒開始節食」已速瘦 甜曝邱澤變夢幻：好險是生兒子