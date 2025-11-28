邱澤、許瑋甯4年後補辦最有溫度的婚宴！2人結緣的「當男人戀愛時」電影導演、監製為重要貴賓

邱澤、許瑋甯今晚宴客。（夏朵創意行銷提供）

影壇銀幕情侶邱澤、許瑋甯的愛情故事終於迎來最華麗篇章！兩人於（28日）晚間在臺北文華東方酒店盛大舉行婚宴。

邱澤、許瑋甯浪漫補辦婚宴！星光熠熠賓客曝光，演藝圈祝福滿溢，恰好28是好友小鬼（黃鴻升）生日，許瑋甯正面思考的表示：「對我來說是緣分跟天意，當時喬場地剛好就這時間點有，就是命運之中的安排，所以我很開心，如果是今天，代表他有來參與。」她表示，伴郎伴娘團比新人緊張。

28日的賓客近430位，幾乎半個演藝圈都到了。等了4年終於辦婚宴，邱澤說，「很開心，前面的很長一段時間彼此有工作，時間到半年前才開始規劃，真的實現很夢幻。」雙方的長輩其實都很期待，家人們一起來參與婚禮很開心。

廣告 廣告

婚戒由邱澤設計，上面刻著彼此的英文名字簡寫，許瑋甯：「簡單優雅有心意，心意分量比實質重要。」

這對新人也提到，第一次試婚紗時拉開簾幕瞬間，彼此都笑場，邱澤：「像以前演過戲的橋段。」許瑋甯笑說，「也許這是我們的默契。」他們低調卻不失典雅的儀式，成為演藝圈最受矚目的浪漫焦點。

許瑋甯與邱澤4年前因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，2021年公開結婚喜訊，今年8月更喜迎愛子Ian，正式組成幸福三口之家。愛子Ian也來到現場參與，選在2025年底前補辦婚禮，被視為兩人對愛情承諾最深情的回應。

瑋甯於9月(產後）首次露面，坦言已恢復至約52公斤，四肢依舊纖細修長，氣色紅潤、狀態極佳，被外界大讚「仙氣回歸」。兩人日前公開婚紗照，散發滿滿幸福氛圍。

俊男美女的高顏值組合，加上率真自然、不流於做作的個性，讓兩人始終備受圈內好友喜愛。婚禮首波賓客名單曝光，可謂星光熠熠：陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、曾之喬、賈永婕、李烈、柯震東、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88等重量級嘉賓皆到場祝福，顯示兩人在演藝圈深具好人緣。

許瑋甯曾於王偉忠節目中分享求婚過程，她笑稱邱澤風格十分直接：「我們兩個就是差不多覺得『欸，好像可以了』，就去結了。」登記結婚後，邱澤仍補上一段溫馨儀式，單膝下跪深情告白，讓許瑋甯倍感暖心。

她也坦言，自己並不追求鋪張浮誇的儀式感，反而更重視兩人之間的真實陪伴。真正讓她從喜歡走到深愛的關鍵時刻，是在拍完《當男人戀愛時》後，兩人慢慢走近，而家中親人離世期間，邱澤默默陪伴在側，讓她看到「可以攜手走一輩子」的特質。

婚宴採西式長桌風格設計，規模雖低調卻別緻典雅，全程攝影也有嚴格規範，只為維持新人一貫的良好形象與私密空間。

這場遲來卻充滿溫度的婚禮，被外界形容為「低調中的極致浪漫」，也為這段影壇佳話寫下最動人的一頁。