邱瓈寬寒冬送暖關懷弱勢長輩 名模王麗雅親送愛心年菜

【緯來新聞網】老人福利關懷協會成立已屆滿22周年，長期守護全台獨居、拾荒等清寒貧困長者。今(23日)下午舉辦第二屆的「寒冬送暖 年菜傳情」活動，寬魚國際行銷長「寬姐」邱瓈寬、名模王麗雅都現身，票房甫破億的電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙也帶著片中年輕新演員羅晨恩一同參與。羅晨恩現場抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩。

邱瓈寬（左）、名模王麗雅現身公益活動。（圖／寬魚國際提供）

寬魚國際今年首度攜手老人福利關懷協會與君綺醫美，共同策畫並協助執行第二屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動，寬魚國際行銷長邱瓈寬也特別上台向長輩拜年。長期關懷身心障礙與弱勢族群的寬姐，這次邀請「小可樂果劇團」帶來可愛活潑的演出，她表示：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你，看到長輩笑，這個活動就值得了，公益不是一次性，是一輩子的事，只要有人需要，寬魚就不會缺席。」名模王麗雅不只到場力挺，更一早就捲起袖子幫忙分裝年菜，近日還將親自前往宜蘭偏鄉，把滿滿的愛心年菜送到長輩家中，她笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」



老人福利關懷協會目前在全台設有6個服務據點，足跡遍及全台各縣市，並深入中南部偏鄉地區扶助清寒弱勢長輩。現持續進行愛心年菜募集活動，為弱勢長輩募愛心年菜，以及到偏鄉地區與獨居長輩提前開心圍爐呷熱鬧。目前募集進度還缺三成，歡迎各界踴躍捐助愛心年菜。

邱瓈寬現身公益活動，陪長輩插花。（圖／寬魚國際提供）

邱瓈寬攜手導演林孝謙、羅晨恩等人一起做公益。（圖／寬魚國際提供）

