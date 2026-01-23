邱瓈寬寒冬送暖關懷弱勢長輩 感慨「過年不怕冷，只怕沒人記得你」

邱瓈寬（寬姐）與多位藝人做公益。（圖／寬魚國際提供）

記者許瑞麟報導／老人福利關懷協會成立已屆滿22周年，長期守護全台獨居、拾荒等清寒貧困長者，今（23）日於台北市萬華區舉辦「寒冬送暖 年菜傳情」活動，寬魚國際行銷長邱瓈寬（寬姐）特別現身向長輩拜年。

現場有精彩的魔術與舞蹈表演、義剪，看到阿公阿嬤欣賞「小可樂果劇團」的演出後笑聲不斷，邱瓈寬感慨表示：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你，看到長輩笑，這個活動就值得了，公益不是一次性，是一輩子的事。」她也親自送上年菜、圍巾給長輩們，並參與義剪、插花等活動。

廣告 廣告

寬姐現場接受義剪。（圖／寬魚國際提供）

此外，現場也邀請日前票房甫破億的電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦帶著片中的新演員羅晨恩一同參與，羅晨恩抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩。

名模王麗雅不只到場力挺，更一早就捲起袖子幫忙分裝年菜，近日還將親自前往宜蘭偏鄉，把滿滿的愛心年菜送到長輩家中，她笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」愛心不落人後的她，一直以來出錢出力、身體力行投入包括老人福利關懷協會等多個社福團體公益活動。

寬姐與新生代演員羅晨恩。（圖／寬魚國際提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導