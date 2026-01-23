邱瓈寬寒冬送暖！弱勢長輩笑開懷 王麗雅親手分裝年菜

記者林汝珊／台北報導

邱瓈寬出席公益。（圖／寬魚國際提供）

老人福利關懷協會成立已屆滿22周年，長期守護全台獨居、拾荒等清寒貧困長者。今（23日）下午，老人福利關懷協會也於台北市萬華區盛大舉辦第二屆的「寒冬送暖 年菜傳情」活動，寬魚國際多年來持續以實際行動投入公益關懷，今年首度攜手老人福利關懷協會與君綺醫美，共同策畫並協助執行第二屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動，希望在農曆年前，為弱勢長輩送上最實在的年節溫暖。

寬魚國際行銷長邱瓈寬（寬姐）也特別上台向長輩拜年，長期關懷身心障礙與弱勢族群的寬姐，這次邀請「小可樂果劇團」帶來可愛活潑的演出，促成青銀同樂，逗得現場阿公阿嬤笑聲不斷。寬姐表示:「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你，看到長輩笑，這個活動就值得了，公益不是一次性，是一輩子的事，只要有人需要，寬魚就不會缺席。」

名模王麗雅現身公益活動，不只到場力挺，更一早就捲起袖子幫忙分裝年菜，近日還將親自前往宜蘭偏鄉，把滿滿的愛心年菜送到長輩家中，她笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」愛心不落人後的她，一直以來出錢出力、身體力行投入包括老人福利關懷協會等多個社福團體公益活動。

活動現場星光不只如此，近日上映、票房甫破億的電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙也熱情響應寬姐關懷弱勢長輩的號召，特別帶著片中年輕新演員羅晨恩一同參與。羅晨恩現場抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩，笑聲與掌聲此起彼落，溫馨又有愛。

