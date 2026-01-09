邱瓈寬恩師遺產最終金額曝光 曹西平特留分再起爭議

演藝圈知名製作人邱瓈寬（寛姊）與恩師裴祥泉之間的遺產官司，歷經多年纏訟，去年終於全數判決確定。（翻攝自邱瓈寬臉書）

演藝圈知名製作人邱瓈寬（寛姊）與恩師裴祥泉之間的遺產官司，歷經多年纏訟，去年終於全數判決確定。台北地院日前就訴訟費用進行核算時，也首度明確認定裴祥泉的遺產總額為2.18億元，依《民法》特留分規定重新分配。仍在世的兄妹裴祥麟等3人可分得遺產總額的三分之一，共約7268萬元；其餘約1.45億元，則依遺囑內容分配，由楊智明與邱瓈寬各取得30％，約各4360萬元，漢星公司員工取得約2907萬元，另有2千餘萬元分配給裴祥泉其他親友。

廣告 廣告

這起案件近日再度引發關注，原因是藝人曹西平過世後，因其生前多次公開表示「不給家人一毛錢」，讓外界討論《民法》關於兄弟姊妹仍享有特留分的規定是否合理。法務部也證實，已就此展開研議，評估是否有修法必要。裴祥泉案被視為最具指標性的案例之一，因為即便被繼承人生前態度強烈、白紙黑字寫明不讓家人分產，最後仍不得不保留三分之一給兄妹，與其生前心願形成巨大落差。

裴祥泉是演藝界德高望重的人物，2015年過世前，他因與兄妹長期疏離，且在生病期間未獲妥善照顧，心灰意冷之下立下代筆遺囑，表明「家裡人一毛錢都不給」，並將約1.4億元的財產分配給身邊照顧他的圈內友人與工作夥伴。遺囑中明載，分配比例為楊智明30％、邱瓈寬30％、漢星公司員工20％，其餘則給予其他親友，並指定邱瓈寬為遺囑執行人。

然而，裴祥泉過世後，其胞妹裴祥麟主張自己與尚在人世的兄弟裴祥雲、裴祥風，才是法定繼承人。她到國稅局辦理遺產稅時，才得知哥哥生前竟立下代筆遺囑，將家人完全排除在外，隨即提告主張遺囑無效。她指出，該份遺囑的見證人謝雅玲、陳羿彣，皆為漢星公司員工，同時也是遺囑中受遺贈的對象，依《民法》第1198條規定，不得擔任遺囑見證人，遺囑違反強制禁止規定，應屬無效。一審台北地院採信其主張，判決遺囑無效。

邱瓈寬不服提起上訴，二審高等法院審理時，邱強調裴祥泉與家人早已斷絕往來，重病期間也未獲妥善照顧，甚至連喪禮與大體清洗事宜，家屬都不願意負責，所有費用與安排均由漢星公司處理。她主張，裴祥泉身為演藝圈前輩，對自身尊嚴極為重視，曾明確表示希望能單獨清洗大體，但家人卻拒絕支付相關費用，構成對被繼承人的重大侮辱，應喪失繼承權。

不過，高院認為，邱瓈寬無法舉證裴家兄妹有《民法》所稱的重大虐待或侮辱情事，因此繼承權並未喪失；但另一方面，法院也強調，不應忽視裴祥泉立遺囑時的真意。合議庭指出，裴祥泉為了確保遺囑能生效，已刻意將擔任見證人的員工排除在受遺贈者之外，形式上並未違法；若一味以形式瑕疵推翻遺囑，將導致所有遺產回歸法定繼承人，完全違背他「家裡人一毛錢都不給」的明確心願。因此，二審改判一審判決廢棄，認定遺囑有效，邱瓈寬勝訴。

案件上訴最高法院後，最高法院於2025年判決確定，認定遺囑有效，但仍須依《民法》特留分規定，保障兄妹最低應繼分的三分之一。邱另案主張裴家兄妹未照顧重病中的裴祥泉，甚至在其過世後連單獨清洗大體的費用都不願支付，構成重大侮辱，應喪失繼承權，但該案去年也敗訴確定。

隨著法院最新核算結果出爐，裴祥泉遺產總額2.18億元的具體分配也首度明朗化，但這樣的結果，卻再次凸顯現行制度的矛盾。即便被繼承人生前強烈表達不願讓家人分產，甚至白紙黑字寫進遺囑，最後仍不得不保留三分之一給兄弟姊妹，這也成為近日曹西平案引爆輿論的關鍵。

台灣《民法》規定，直系血親卑親屬、父母、配偶與兄弟姊妹均享有特留分，其中兄弟姊妹的特留分為其應繼分的三分之一。原本立法目的在於保障弱勢家庭成員的基本生存權，但在高齡化、少子化與家庭結構劇變的今日，是否仍有必要強制保障兄弟姊妹，引發爭議。尤其在裴祥泉、曹西平這類案例中，繼承人早已形同陌路甚至對立，卻仍因血緣關係取得鉅額財產，被認為與社會期待出現落差。

法務部已證實，正就兄弟姊妹特留分制度是否調整展開研議。學者指出，若未來修法方向朝向尊重被繼承人意志，類似裴祥泉案的結果可能將不再出現；但也有意見認為，若全面刪除兄弟姊妹特留分，可能會衍生新的家庭糾紛與社會問題。這場討論，才正要開始。

更多鏡週刊報導

名製作人邱瓈寬獲恩師贈遺產後挨告 逆轉勝理由曝光

曹西平驟逝！後事全權委託乾兒子 發4聲明：尊重遺願「不驚擾」

曹西平後事委託乾兒子Jeremy統籌！三哥確定返台告別 曹家手足僵局露曙光