邱瓈寬暴瘦現身曹西平靈堂！藍心湄哭紅雙眼揭15年情誼：像家人一樣

藍心湄、邱瓈寬神情哀戚離開曹西平靈堂。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平上月底於家中猝逝，享壽66歲。靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，將開放至25日供親友弔唁，今（13）日一早藍心湄、邱瓈寬與逸祥也都現身靈堂弔唁好友。

藍心湄與邱瓈寬今下午約1時45分現身靈堂，僅低調停留15分鐘便快步離開，不過兩人走出靈堂時疑似哭紅雙眼，藍心湄眼睛也相當紅腫，未受訪就快速離去，可見對於好友離世的不捨。

藍心湄透露，每到除夕夜，藍媽媽就會邀請曹西平到家中吃年夜飯，連續來了幾年後發現他有點為難，因為他要做年夜飯給乾兒子們吃，但又太孝順不好意思拒絕藍媽媽，後來兩人達成共識，沒想到曹西平今年就再也無法到家中過年，「其實我們過去作秀碰到機會不多，但這十五年來真的互動密切，像家人一樣。」

逸祥悲痛回憶與曹西平的過往。（圖／東森娛樂）

逸祥則於下午2時20分左右步出曹西平靈堂，憶起與曹西平相處的過往，他也透露，兩人是在節目上認識，經常在跑通告時遇到，「曹大哥是一個很真性情的人，然後他每次看到我們《瘋神》的說醜八怪什麼的，可是你會感覺到他是在關心你，而且他是很溫柔的人」，認為曹西平離世的相當突然，令他內心非常不捨。

逸祥也提及2年前離世的好友山豬，「其實他也是很突然，那我就跟曹大哥說就是，然後在天上開心，可以做自己想做的事情」，他透露3、4年前曾見過曹西平在西門町賣飾品，自己有進去打招呼、支持他的生意，這也是兩人最後一次見面，但他經常會關注曹西平的直播，有次直播時還剛好被曹西平發現，當場點名他唸了幾句。



