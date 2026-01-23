邱瓈寬率隊送年菜「有人需要就不缺席」！ 破億導演林孝謙、名模王麗雅暖心力挺

邱瓈寬（右3）與王麗雅（右1）、導演林孝謙（右2）、編劇呂安弦（左2）、羅晨恩（左3）一起出席第二屆「寒冬送暖年菜傳情」活動。寬魚國際提供

老人福利關懷協會（老協）成立屆滿22週年，長期守護全台獨居與拾荒長輩，今（23）日下午於台北市萬華區盛大舉辦第二屆「寒冬送暖年菜傳情」活動。長期投入公益的寬魚國際行銷長邱瓈寬（寬姐），特別邀請「小可樂果劇團」帶來活潑演出，逗得現場阿公阿嬤笑聲不斷。

寬姐感性表示：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你。看到長輩笑，這個活動就值得了！」她更霸氣宣示，公益是一輩子的事，「只要有人需要，寬魚就不會缺席。」

名模王麗雅捲袖分裝年菜 還要親送偏鄉：給予本身就是幸福

活動現場星光熠熠，名模王麗雅不僅到場力挺，更一早就捲起袖子幫忙分裝年菜，動作俐落完全沒有名模架子。她透露近日還將親自前往宜蘭偏鄉，將愛心年菜送到行動不便的長輩家中。王麗雅笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」

此外，近期執導電影《陽光女子合唱團》票房甫破億的導演林孝謙，也熱情響應寬姐號召，帶著片中新演員羅晨恩一同參與。羅晨恩現場抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩，現場掌聲與笑聲此起彼落，為寒冬注入一股強大暖流。

寬姐陪長輩插花，讓獨居老人有參與活動陪伴感。寬魚國際提供

80歲奶奶喪子鎖眉頭 志工溫情圍巾讓她綻放久違笑顏

80歲的方奶奶與身障女兒同住，每當想起離世的兒子總是悲傷不已，今日難得走出家門。協會特別安排「小可樂果」的孩童們為長輩圍上保暖圍巾，在年輕志工的陪伴聊天與溫馨氣氛感染下，經常深鎖眉頭的方奶奶終於綻放笑顏，開心領著年菜回家。

老協理事長蔡鴻鵬表示，去年底台灣65歲以上長者已高達467萬人，其中上百萬貧困長者面臨獨居或老老照顧的困境，「他們感受的不是圍爐喜悅，而是寒冬淒冷。」

在大眾支持與地方系統協助下，老人福利關懷協會目前每年扶助超過兩千位弱勢長輩。目前老協在全台設有6個服務據點，持續為弱勢長輩募集中。協會透露，愛心年菜募集進度目前還缺三成，歡迎各界踴躍捐助，讓偏鄉與獨居長輩能安心圍爐。相關資訊可參閱協會官網，或撥打愛心專線：（02）8791-2191。



