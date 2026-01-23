邱瓈寬號召寒冬送暖 王麗雅捲袖分裝年菜

邱瓈寬（左）、王麗雅出席老人福利關懷協會舉辦的第2屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動。老人福利關懷協會提供



寬魚國際行銷長邱瓈寬（寬姐）今午（1╱23）出席老人福利關懷協會舉辦的第2屆「寒冬送暖 年菜傳情」活動，長期關懷身心障礙與弱勢族群的她這次邀「小可樂果劇團」帶來可愛活潑的演出，逗得現場阿公、阿嬤笑聲不斷，她表示：「過年最怕的不是冷，而是沒人記得你，看到長輩笑，這個活動就值得了，公益不是1次性，是一輩子的事，只要有人需要，寬魚就不會缺席。」

而名模王麗雅不只到場力挺，更一早就捲起袖子幫忙分裝年菜，近日還將前往宜蘭偏鄉親送愛心年菜，她笑說：「在陪伴與付出的過程中，真的會感受到，能給予本身就是一種幸福。」

王麗雅（右起）、林孝謙、邱瓈寬、羅晨恩、呂安弦一起做公益。老人福利關懷協會提供

此外，近日票房甫破億的電影《陽光女子合唱團》導演林孝謙也熱情響應，特別帶著新演員羅晨恩一同參與，羅晨恩現場抱起吉他自彈自唱，用溫暖歌聲陪伴長輩，溫馨又有愛。

上午，寬魚國際團隊就與老人福利關懷協會、君綺醫美志工一同場布置，迎接和平、雙園里長輩與弱勢家庭，長輩們不僅能欣賞表演、享受義剪服務，還能把豐盛的年菜及象徵好彩頭的蘿蔔及長年菜等過年應景蔬菜帶回家。老人福利關懷協會目前在全台設有6個服務據點，持續進行愛心年菜募集活動，目前募集進度還缺3成，歡迎各界踴躍捐助愛心年菜，請參閱協會官網或臉書線上捐助。

