邱紹洲今接任刑事局局長 警署長五點期許望他「發揮刑事魂」

邱紹州20日接任刑事局局長。（圖／林冠吟攝）

內政部警政署刑事警察局20日上午9時30分舉行卸、新任局長交接典禮，由警政署署長張榮興主持，並邀請各界機關代表及貴賓與會觀禮。對此，張榮興也對新任局長邱紹洲提出五點期許，稱讚邱是「非常有幹勁的刑事幹才」，希望新任局長未來可以發揮「刑事魂」，「尤其不能吃案」，持續針對詐欺犯罪進行打擊，「不只是績效數字，而是要讓人民有感」。

署長張榮興致詞時對邱紹洲表示，先是稱讚邱紹洲是「非常有幹勁的刑事幹才」，刑事歷練27年，對於刑事領域相當熟悉，也擔任過多位主官。未來也對新任局長有五點期許，尤其去年在前局長周幼偉帶領下，將刑案數據E化、公開化，以希望持續朝這方向前進，「不能吃案、不能有黑數」。

張榮興說，針對目前犯罪手法，傳統辦案手法已無法應付，未來應以科技辦案，AI分析，讓辦案手法跟上犯罪手法；同時針對傳統黑金槍毒，也期許能繼續瓦解組織犯罪。張榮興最後指出，2026是選舉年，也希望邱紹洲能查察賄選、防制暴力，同時持續推動刑事人員的福利，「多費一點心思，我們一定全力配合」，並發揮「刑事魂」。

新任邱紹洲局長，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊大隊長、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

署長張榮興於典禮中肯定退休卸任的周幼偉局長，任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等貢獻，並期勉新任邱紹洲局長就任後發揮所長，率領刑事警察局全體同仁，強化升級打詐力道，持續提升偵查技能，精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作打擊跨境犯罪，同時全力執行策劃年底查賄制暴與選舉治安維護工作，再次擦亮刑事警察局招牌，以維護國人生命財產安全。

