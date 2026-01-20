邱紹洲接任刑事局長 強調選舉年維持國內治安穩定為首要工作

警政署長張榮興主持刑事局卸、新任局長交接典禮。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局今上午舉行卸、新任局長交接典禮，新任的局長邱紹洲談及未來的工作重點，強調今年是選舉年，維持國內治安穩定是首要工作，需查察賄選，讓選舉平和，而相關的重要治安策略，包含打詐、掃黑、肅槍與緝毒，隨著科技的進步，跟犯罪手法的改變，將會做滾動式修正來因應，同時對刑事人員的待遇跟福利，將會持續推動。

另外在科技運用方面，邱紹洲表示，AI不只是犯罪集團使用，在科學辦案過程中，也希望運用這個方式來整合情資，歸納相關的犯罪策略，以有效研擬，運用在各項犯罪偵查。

今天上午，刑事局卸、新任局長交接典禮由警政署署長張榮興主持，典禮中肯定退休卸任的局長周幼偉，任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等貢獻，並期勉新任局長邱紹洲就任後發揮所長，率領刑事局全體同仁，強化升級打詐力道，持續提升偵查技能，精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作打擊跨境犯罪，同時全力執行策劃年底查賄制暴與選舉治安維護工作。

新任刑事局長邱紹洲，強調今年選舉年維持國內治安穩定為首要工作。(記者邱俊福攝)

