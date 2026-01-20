邱紹洲接任刑事局長 署長張榮興期勉「刑事魂」科技打詐、守護治安

刑事警察局今（20日）日上午辦理卸、新任局長交接，由邱紹洲接棒。（刑事局提供）

內政部警政署刑事警察局於今（20日）日上午辦理卸、新任局長交接，典禮由警政署長張榮興親自主持，新任的刑事局長邱紹洲，從署長手中接棒周幼偉上任。張榮興指出，邱紹洲是接掌刑事局的不二人選，並期許邱局長能發揮「刑事魂」，率領全體同仁擦亮刑事局招牌，維護國人生命財產安全。

張榮興於致詞時，對今年1月16日屆齡退休的局長周幼偉表示感謝，並對其任內戮力打擊詐欺犯罪且成效斐然，更成功推動「詐防中心法制化」、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」，為我國防制詐騙工作奠定了堅實的數據與制度基礎。

新任局長邱紹洲為中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，基層出身且刑事歷練長達26年。邱局長曾任刑事局偵查第九大隊長、桃園市刑事警察大隊長、桃園分局長、新竹市警察局長及保安警察第七總隊總隊長等重要職務，對於刑事偵防工作極為熟稔，其領導與協調能力深獲各級長官肯定。

邱紹洲隨後發表就職願景，提出未來工作3項重點目標，分別是科技強警與AI整合、年底選舉查賄制暴及提升刑事人員待遇。邱紹洲強調，面對科技犯罪日新月異，將持續推動偵查科技化，運用AI工具整合情資、研擬犯罪策略，並採購尖端設備支持第一線同仁，務求瓦解「黑、金、槍、毒、詐」等結構性犯罪組織。而2026年適逢九合一選舉年，維持治安穩定、查察賄選及防制暴力為首要任務。邱局長強調將落實滾動式修正治安策略，確保選舉過程平和順利。

另外，邱紹洲也指出，為了激勵同仁士氣，將爭取提升刑事加給及規劃相關福利措施，並落實刑事人員的任用規劃。此舉已獲得內政部長劉世芳與署長張榮興的高度支持。

邱紹洲強調，刑事局將持續強化國際與兩岸合作，打擊跨境犯罪，並要求全國偵辦案件「不能有黑數」，以最嚴謹的態度面對每一樁犯罪，讓人民對於治安改善更有感。

