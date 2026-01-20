邱紹洲接任刑事局長 選舉治安為首要工作目標

刑事局今(20)日舉行局長交接典禮。新任局長邱紹洲表示，今年是選舉年，刑事局將以查察賄選、確保選舉過程順利為當前首要目標。另外面對「黑金槍毒詐」等治安挑戰，也會滾動式的修正應對策略，結合AI的科技辦案手法，持續打擊不法。

刑事警察局20日舉行新任局長交接典禮。前局長周幼偉於16日屆齡退休後，新任局長將由刑事局督察邱紹洲接任。

邱紹洲為中央警察大學57期畢業，曾任刑事局偵9大隊長、桃園市刑大大隊長、桃園分局局長等職，從事刑事工作逾26年，具備深厚刑事專業素養，並熟稔各項刑事偵防工作，深獲各級長官肯定。

廣告 廣告

主持接交典禮的警政署長張榮興表示，前局長周幼偉任內推動「詐防中心法制化」、建置「165打詐儀錶板」、及成立「情資研析專責小組」等重要工作，對建構防治詐欺犯罪系統有卓越貢獻。也期許新任局長邱紹洲能發揮所長，持續率領刑事局同仁強化打詐力道，同時精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作，打擊跨境犯罪。

邱紹洲受訪時則指出，很榮幸接下這份工作，也知道自己的責任重大。由於今年是選舉年，因此淨化國內治安，查察賄選並確保選舉過程一切順利，將是目前的首要工作。另外有關各項重要治安策略，也會做滾動式的修正，來應對犯罪手法的改變。邱紹洲說：『(原音)包含打詐、掃黑、肅槍、緝毒，隨著科技的進步與犯罪手法的改變，我們會做滾動式的修正，來因應相關變化的手法。』

邱紹洲也表示，在科技運用上，AI不僅只有犯罪集團在使用，未來刑事局在科學辦案上，也希望運用AI來整合情資、歸納犯罪策略，有效的運用在犯罪偵查中；另外有關刑事人員的待遇與福利提升，內政部與警政署等長官也都非常支持，刑事局將持續推動，給予同仁應有的福利與待遇。(編輯：宋皖媛)