邱紹洲接任刑事警察局局長，警政署長張榮興親自主持監交

內政部警政署刑事警察局於 115 年 1 月 20 日上午 9 時 30 分，於該局偵防大樓 6 樓禮堂舉行卸、新任局長交接典禮。典禮由警政署署長張榮興親自主持，在各界機關代表與貴賓的見證下，新任局長邱紹洲正式宣誓就職，接下刑事偵查龍頭的重任。

卸任局長周幼偉已於今年 1 月 16 日屆齡退休，張署長在典禮中特別肯定周局長任內的卓越貢獻，包含推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」以及建置「165 打詐儀錶板」等具體成效。新任局長邱紹洲則為中央警察大學 57 期畢業、刑事警察研究所碩士，具備超過 26 年的刑事工作經驗。邱局長歷任刑事局偵查第九大隊大隊長、桃園市刑大大隊長、新竹市警察局局長及保七總隊總隊長等重要職務，刑事經歷豐富且專業素養深厚，其積極認真的工作態度與領導統御能力，深獲各級長官一致肯定。

張署長在致詞中對邱局長寄予厚望，期勉邱局長就任後能發揮所長，帶領刑事局全體同仁強化並升級打詐力道，透過精準研析犯罪趨勢來提升偵查技能，並持續加強國際與兩岸合作以打擊跨境犯罪。同時，面對即將到來的選舉，署長也強調須全力執行策劃年底查賄制暴與選舉治安維護工作，以確保國家社會穩定。張署長期許邱局長能再次擦亮刑事警察局的金字招牌，不負國人對治安維護的期待，全力守護民眾生命財產安全。 （圖片皆由內政部警政署刑事警察局提供）

