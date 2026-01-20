邱紹洲接掌刑事局 首要查賄維安

邱紹洲（右）正式接掌刑事局。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局二十日上午舉行卸、新任局長交接典禮，由警政署長張榮興主持監交。原任局長周幼偉屆齡退休，遺缺由原保安警察第七總隊總隊長邱紹洲接任。面對年底即將到來的公職人員選舉，邱紹洲宣示將「查察賄選、維持治安」列為首要任務，並強調將運用ＡＩ人工智慧整合情資，全面升級打擊詐欺與跨境犯罪的偵查量能。

針對當前社會高度關注的治安議題，邱紹洲提出打詐、掃黑、肅槍與緝毒四大重點策略，並表示隨著犯罪手法日益翻新，警方必須配合科技進步進行滾動式修正；同時他也承諾，將持續推動改善刑事人員的待遇與福利，以提振基層士氣，讓同仁無後顧之憂地投入治安維護工作。

在偵查科技化方面，邱紹洲特別提到ＡＩ的應用願景。他認為ＡＩ技術不應僅是犯罪集團的工具，警方在科學辦案的過程中，更應積極導入ＡＩ技術來整合龐雜的情資。