邱紹洲被稱「刑事局梁朝偉」 新竹市警局長任內「管理惹議」 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

警政署今天發布高階警官人事異動，「超級大熱門」刑事局長寶座競爭激烈，原本傳出的劇本有副署長李文章、彰化縣警局長陳明君、基隆市警局林信雄、保七總隊總隊長邱紹洲等4人都有意問鼎，但最後由邱紹洲強勢出線。邱紹洲曾在2024年1月擔任新竹市警察局長，一年後調任刑事局副局長，副局長任職半年後又調陞保七總隊長，沒想到只待了半年，如今又高陞刑事局局長。

邱紹洲為警大57期、刑事警察學系研究所碩士畢業，學經歷完整，過去任職刑事局期間，也被同事稱為「刑事局梁朝偉」，不過他在新竹市警局長任內，接連連發生部屬辱罵女記者、收賄，警員自戕等；更誇張的是，一名李姓男子偽裝成內政部主任秘書混入政商名流圈，竟還幫邱紹洲慶生，李男後來遭逮後，邱紹洲對外宣稱是透過同仁與李男結識，這在當時也引起議論。如今他接掌全國刑事龍頭，面對詐欺案件不斷、槍毒等治安問題，恐要令他頭痛。

邱紹洲本人表示，今年適逢選舉年，最重要的是維持國內治安環境穩定，確保選舉能夠平順進行，讓國人安心選賢與能。查賄、制暴及維持整體治安穩定，仍是核心任務；對於黑、金、槍、毒、詐等治安重點工作，將持續推動不間斷的執法政策。

同時，面對新型態犯罪，必須採取滾動式修正因應策略，包括強化對AI犯罪的破解與解析能力，提升快速辨識的效率。每逢年底選舉，也常面臨AI假訊息問題，雖然過去已有相關經驗，但隨著檢測技術提升，未來應能更迅速處理。

由於警政署長張榮興曾表示，如果擔任主官任期未滿一年，將不會進行異動，因此這次邱紹洲成為最大黑馬，也在警界成為議論話題，警政署對此表示，邱紹洲調陞刑事局長是「專業考量」。

照片來源：翻攝畫面

