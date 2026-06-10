邱義仁「川習會」後定調維持現狀 黃介正：就是要穩住台灣情勢
美國總統川普在「川習會」後對「台獨」說重話，淡江大學國際戰略所副教授黃介正今天表示，此次「川習會」後， 台美出現兩條裂痕，一個是台灣問題，一個是對台軍售。至於國安會前祕書長邱義仁出面表示賴清德總統核心立場是兩岸維持現狀，就是要將台灣的情勢穩住，在面對重大困境時，還是得老驥伏櫪。
美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）日前公開表示，美國正暫停對台140億美元的軍售案，黃介正今天接受主持人黃光芹節目《中午來開匯》專訪時表示，國民黨不用擋軍購預算了，因為川普會擋。他最近也跟藍營朋友提到，國民黨如果真的關心台灣未來，要從強力監督及抗爭中跳脫出來，要有準備接手台灣面對的問題，並拿出解決辦法來。
他認為，此次「川習會」後， 台美軍事、安全合作關係基本上堅若磐石，但出現了兩道裂痕，這是超過40年未曾發生過的。第一個裂痕為台灣問題被放在談判桌上，川普接受媒體訪問時表示與習近平兩人談了一整晚台灣問題。
另一個是川普在空軍一號上面對記者透露的對台軍售「我正在與北京討論」。黃介正表示，立法院日前已通過7800億元軍購，美方目前關注的是還沒有通過也還沒有編列預算的商購和外國公司委託台灣國防產業製造的部分。這部分相信是美方目前想要向國民黨問清楚的。
對於邱義仁日前表示，賴清德的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，並駁斥外界對賴政府貼上「韌性台獨」標籤，強調賴的核心立場是兩岸維持現狀。黃介正分析，邱義仁會出面解釋，就是要將台灣情勢穩住，強調「台灣沒有要變，不管說什麼，從2016年蔡英文時期就是如此」。綠營人才就那麼多，但在面對重大困境時，還是得老驥伏櫪。
主持人問到是否透過邱義仁赴大陸較能緩和兩岸局勢？黃介正認為，習近平必須要做工作報告及展望未來，要的是積累成果而不是扣分，這時如果兩岸都不談話、不講九二共識，沒有溝通管道，該怎麼判斷對方思維想法呢？
他建議兩岸事務性功能先鬆綁，先開放民間交流、旅遊，解開雙方的結，否則兩岸如果兵戎相見，「真正高興的應該是要搶台灣單的其他國家」，前總統馬英九時期簽署的23項協議以及ECFA，也可趁此機會更新。
馬英九時代的九二共識、一中各表，因為習近平論述兩岸同屬一個中華民族，容易被美方誤解。他說，以《憲法》所定義標準，鄭麗文近期相關的說法也是沒錯，但在政治操作下，三不五時就要講清楚。尤其綠營喜歡拿習近平定的調來反對在野黨，他認為，要讓北京看得起，必須站在對等的關係上，來談未來怎麼處理兩岸關係，而不是一直反對對方。
黃介正以自己向外國朋友說明兩岸關係的說法為例。當被問九二共識是什麼？他就回答「跟你們美國人的『一中政策』一樣」，美國的「一中政策」並不等同大陸的「一中原則」，「我們也講一中，但是跟北京的不同」。
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