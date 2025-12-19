邱臣遠不給面子？傳率團訪日沒交接新竹市長 高虹安回應了

即時中心／潘柏廷報導

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審大逆轉僅判其使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月，得以科罰金，至於貪污罪則被撤銷，而高虹安昨（18）日也依法復職；但現在傳出代理市長邱臣遠不但沒交接，且還在高虹安復職日當天率團赴日訪問，引起各界關注。對此，高虹安今（19）日受訪時也回應了！

高虹安今日出席新竹高工82周年的校慶和運動會，就記者提問傳邱臣遠在高虹安復職日當天，就率團訪日考察，並沒有和高虹安交接一事，高虹安則表示，其實她收到內政部回函復職的時間，是在12月17日下午約3點多，當時就已經有跟邱臣遠進行交接。

民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠（中）。（圖／民視新聞翻攝）

因此，高虹安也說，自己18日昨天到市府後，其實已經和相關局處首長大致討論目前的施政進度，並沒有所謂沒有交接這件事情，請大家不要過度解讀。

另，針對國民黨前發言人何志勇今日宣布參選新竹市長，高虹安則稱，就如同她之前說想要為新竹服務，然後願意站出來，都是一件值得尊敬的事情，「給予祝福」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

