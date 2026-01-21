邱臣遠二度遭爆性騷擾？楊寶楨抱不平：典型潑髒水惡意貼標籤

新竹市副市長邱臣遠今（21）日遭爆料，他在代理市長期間，疑似對市府女員工性騷擾。對此，邱臣遠駁斥，並稱相關說法子虛烏有，並要求市府主動啟動調查程序，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。此外，新竹市發言人楊寶楨也在晚間回應，實在替他打抱不平，這明顯是典型的「潑髒水」惡意貼標籤和政治攻擊。

新竹市副市長邱臣遠。（圖／中天新聞）

媒體報導，邱臣遠代理市長1年5個月期間，就曾要求每個行程都要安排人力，除了他自己說不用跟的行程。期間他更曾對1名女員工表示，「就連我上廁所都要跟」，讓該名女員工感到不舒服，並對邱的言行開始蒐證。

廣告 廣告

另外，在高虹安回任市長後，聽聞疑似有性騷擾情況，第一時間就將該名女公務員調離現職，並提供完整的申訴管道與請市府各層協助。

傳出性騷疑雲，邱臣遠回應，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，我要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

新竹市長高虹安。（資料照／中天新聞）

對此，楊寶楨在臉書發文，今天看到邱臣遠副市長的相關報導，實在替他打抱不平，這明顯是典型的「潑髒水」惡意貼標籤和政治攻擊。他在代理市長期間身兼數職、兢兢業業，一天工作超過15小時，根本沒什麼時間能休息；他的治理風格果斷明快、擅於溝通協調，品格正直、對女性同仁也相當尊重。

楊寶楨提到，在高虹安市長停職期間，邱副市長在高市長十大施政策略的架構上，代理期間秉持「延續、穩定、創新」的精神，持續穩健推動新竹市政，打造「安居科技城，幸福真永遠」城市品牌，更率領市府團隊順利挺過大罷免期間的考驗。

楊寶楨指出，新竹市邁向「零負債」城市，光是近3年累計還債83億元，平均每位市民減債超過1.7萬元，人均負債降低至4911元；還獲得全球幸福城市銀牌：榮獲2025年英國「幸福城市指數」（Happy City Index）全球第75名，名列全國第二、非六都第一。

新竹市政府發言人楊寶楨。（圖／新竹市政府）

楊寶楨續指，台灣傑出永續治理首長獎，邱副市長(代理市長期間)獲得地方組楷模獎； 2025《遠見》縣市競爭力評比，竹市奪下一般縣市組「亞軍」，贏得「年度最佳進步獎」； 2025《天下》永續幸福城市評比，文教面向勇奪全國第1。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

綠控新竹棒球場未驗收就開挖 楊寶楨駁：統包商才是拖工元凶

2026布局！民眾黨若不戰北市長 徐巧芯： 蔣萬安有義務助白營小雞

遭廉政署認定反罷不中立？楊寶楨駁斥：竹市府從未接過函文