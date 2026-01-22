邱臣遠傳參選 秒遭控性騷？楊寶楨：典型潑髒水

邱臣遠(中)當立委期間，楊寶楨(右)曾任黨團副主任。左為民眾黨前立委張其祿。（資料照／姚志平攝）

新竹市副市長邱臣遠遭指控代理市長期間疑對市府女員工性騷，邱21日發聲明反駁，市長高虹安22日受訪時也稱尚未接獲正式申訴，市府將依相關法令規定就相關事實進行釐清。新竹市府發言人楊寶楨對此直呼，這明顯是典型的「潑髒水」、惡意貼標籤和政治攻擊。

楊寶楨21日發文表示，邱臣遠在代理市長期間身兼數職、兢兢業業，一天工作超過15小時，根本沒什麼時間能休息；他的治理風格果斷明快、擅於溝通協調，品格正直、對女性同仁也相當尊重。代理市長期間，邱臣遠在高虹安十大施政策略的架構上，秉持「延續、穩定、創新」精神，持續穩健推動新竹市政，打造「安居科技城，幸福真永遠」的城市品牌，更率領市府團隊順利挺過大罷免期間的考驗。

楊寶楨細數邱臣遠的施政成果，新竹市邁向「零負債」城市，光是近3年累計還債83億元，平均每位市民減債超過1.7萬元，人均負債降低至4911元；還獲得全球幸福城市銀牌：榮獲2025年英國「幸福城市指數」（Happy City Index）全球第75名，名列全國第二、非六都第一。

另外，邱臣遠在代理市長期間榮獲台灣傑出永續治理首長獎的地方組楷模獎；且在2025年《遠見》縣市競爭力評比，新竹市奪下一般縣市組「亞軍」，贏得「年度最佳進步獎」；同年度的《天下》永續幸福城市評比，新竹市也在文教面向勇奪全國第一。

邱臣遠才剛傳出可能參選竹北市長，就遭遇媒體指控，似一條龍帶風向操作。楊寶楨抱不平直呼，治理憑成績說話，「杜絕政治惡鬥！」

