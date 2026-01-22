邱臣遠再捲性騷爭議 高虹安曝「沒收到正式申訴」：已成立釐清小組

新竹市 / 武廷融 綜合報導

新竹市副市長邱臣遠近日再度被爆料疑似涉嫌性騷市府職員，向女同仁說「就連我上廁所都要跟」，引發爭議。邱臣遠則在昨(21)日駁斥，強調相關說法皆為子虛烏有。對此，新竹市長高虹安今(22)日表示，目前尚未收到當事人的正式申訴提案，已經成立釐清小組，希望能夠還給事件最終一個真相。

根據《風傳媒》報導，邱臣遠擔任代理市長期間，每次行程都要有人跟，還曾跟一位女性同仁說「就連我上廁所都要跟」，讓女同仁感到不舒服，從此對邱臣遠的言行默默蒐證，新竹市長高虹安回任後，第一時間就先將該同仁調離現有職務。

對此，高虹安今日表示，針對任何在職場當中對於同仁有不當行為的這些爭議，市府都會提供順暢的申訴管道，並且依法、依程序來進行最嚴謹的處理。高虹安透露，目前尚未收到當事人的正式申訴提案，但市府已經成立釐清小組，「請大家放下對此案不必要的擔心，讓程序依法、合法地進行，才能還給事件最終一個真相。」

高虹安提到，對於調離同仁的部分，是因為市府在今年1月間得知有這樣的情況之後，立刻依當事人的意願，並依據相關法規，將當事人以工作重新分配的方式，進行了最適當的處理。高虹安也強調，釐清小組會聘請外部委員，成員將是具有專業背景、且在勞動部相關資料庫中可查詢到的委員，不用擔心有「球員兼裁判」的問題。

針對性騷爭議，邱臣遠昨日發聲明表示，該報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害，為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序。同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。新竹市府則回應，申訴管道暢通，對任何案件市府都依法、依程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。

